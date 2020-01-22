تعليق الرحلات بمطار معيتيقة نتيجة سقوط قذائف

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مطار معيتيقة، في وقت قريب من اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية لحين إشعار آخر، نتيجة لتعرضه لعدة قذائف عشوائية.

وأشارت إدارة المطار إلى أن طائرة الخطوط الجوية الليبية قد بمطار مصراتة الدولي قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي في رحلتها رقم LN303، وذلك بعد أن كان مقررًا لها الهبوط في مطار معيتيقة.

وبينت إدارة المطار، أن حركة الملاحة الجوية كانت تسير بشكل طبيعي، حيث جرى تسيير عدة رحلات قبل أن يتعرض المطار لسقوط قذائف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة وذلك جراء تعرضه لسقوط القذائف.