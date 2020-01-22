بعد سفارة أمريكا.. سفارة بريطانيا تدعو لاستئناف إنتاج النفط بشكل فوري

أخبار ليبيا24

دعت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى استئناف إنتاج النفط بشكل فوري، معتبرة أن غلق حقول وموانئ النفط سيرفع من حالات الإعانة الإنسانية وسيضر بالاقتصاد الليبي.

وقالت السفارة، في بيان، على تويتر “قلقون تجاه الحصار المفروض على منشآت النفط في ليبيا والذي يُضر بالعمليات النفطية، وعمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل خطير”.

وأضافت، “هذه الأعمال تضُرّ بالشعب الليبي، وترفع من حالات الإعانة الإنسانية، وتضر بالاقتصاد الليبي”. وتابعت، “يجب استئناف أعمال المؤسسة الوطنية للنفط على الفور”.

وجاءت هذه الدعوة بعد يوم من دعوة مماثلة من السفارة الأمريكية في ليبيا، والتي قالت، يوم الثلاثاء، إن عمليات إنتاج النفط في ليبيا يجب أن تستأنف على الفور، مشيرة إلى أن إيقاف إنتاج النفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي.

وجرى مطلع هذا الأسبوع إغلاق موانئ وحقول النفط في ليبيا، من قبل حراك شعبي، احتجاجا استخدام حكومة الوفاق، لعوائد النفط الليبي، لجلب مرتزقة من سوريا للقتال ضد الجيش الوطني، مقابل نحو 2000 دولار أمريكي في الشهر.