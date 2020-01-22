المسماري يعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل المسماري يؤكد رصد عدد من مقاتلي "داعش" تسللوا إلى الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة .

المسماري قال : “نعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد”.

كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء من بنغازي عن تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وشواطئ طرابلس، وذلك بعد رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب، مرجحًا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

هذا ويأتي اتهام المسماري لتركيا بعد أيام قليلة من تأكيد أنقرة أنها ليست في وارد إرسال جنود أو مقاتلين إلى ليبيا.