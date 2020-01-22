الشاطر يقول إن دعوة غوتريتش إلى حفتر بقبول مخرجات برلين “موقف سلبي”

الشاطر يقول إن دعوة غوتريتش إلى حفتر بقبول مخرجات برلين “موقف سلبي” عبدالرحمن الشاطر: حفتر مجرم حرب ويجب إحالته للجنائية الدولية

أخبار ليبيا24

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر، أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء للقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إلى القبول الكامل لمخرجات مؤتمر برلين، أنها “موقف سلبي”.

وقال الشاطر، مغردًا على تويتر، “ما قاله أمين عام مجلس الأمن حول جرائم حفتر موقف سلبي وكأنها حبة تهدئة أو أنها تلويح بالعصا لمجرم الحرب”.

وأضاف، “وفي اعتقادي هي إثبات جديد على فشل مجلس الأمن؛ فعوضًا عن تقديمه للجنائية الدولية فهم يتركون الباب مواربًا له لبيت الطاعة للنجاة من العقاب على جرائمه؟!!”.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الثلاثاء رسالة إلى قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، دعاه فيها إلى “القبول الكامل لمخرجات مؤتمر برلين”.

وجاء ذلك في تصريحات أدلي بها غوتيريش للصحافيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف الأزمة الليبية في مرحلة ما بعد مؤتمر برلين الذين عقد يوم الأحد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، “رسالتي هي: عليك القبول بشكل كامل لمخرجات قمة برلين وأعتقد أن إظهار القيادة في مثل هذه المواقف ينبغي أن تكون قيادة من أجل بقاء ليبيا موحدة وقادرة علي يحكمها الليبيون في سلام وأمن وتعاون مع جيرانها”.

ودعا مجلس الأمن الدولي الجيش الوطني وحكومة الوفاق، إلى التوصل إلى اتفاق فوري لوقف القتال.

وفي بيان رسمي مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، إنه “يحث الأطراف الليبية على المشاركة البناء في لجنة خمسة+ خمسة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن”.

وتتألف لجنة خمسة + خمسة، التي اتفق على تشكيلها في قمة برلين الأحد الماضي، من خمسة أعضاء من كل من الجيش الوطني حكومة الوفاق، ومن المفترض أن تتولى اللجنة تحديد سبل تعزيز وقف القتال.