السني يجتمع المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة السني يؤكد على دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا

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اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، يوم الثلاثاء، مع المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، فاطمة كياري محمد.

وقالت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، إن السني شدد على أهمية الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا، وقدرته على القيام بدور محوري وفعال، والتعلم من تجارب الأمم الافريقية الناجحة وخاصة في المصالحة الوطنية.

وأضافت، أن المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أكدت حرص الاتحاد الأفريقي على المساهمة في إنهاء الوضع الحالي في ليبيا والوصول إلى حل سلمي يجمع جميع الليبيين وإنهاء الازمة الحالية.

ووصف طاهر السني، على تويتر، اجتماعه مع المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة بالمثمر، مشيرًا إلى دور الاتحاد الأفريقي الهام للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشارت البعثة الليبية، إلى أن الجانبان وافقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين ليبيا والممثلين الأفارقة في مجلس الأمن والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.