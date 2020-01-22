الثني يطلع على نتائج مؤتمر برلين والاتصالات الدولية حول ليبيا

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

واستعرض الثني والحويج خلال الاجتماع اليوم بمقر ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي الاتصالات الدولية التي تمت مع بعض الدول والاجتماعات القادمة حول ليبيا.

وفي هذا السياق، تمت مناقشة اجتماع دول الجوار حول ليبيا المزمع عقده بالجزائر في 23 من يناير الجاري مشيدين بمبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لمحاولته المستمرة لحل الأزمة الليبية، وللاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الذي سيعقد في العاصمة الكونغولية برعاية الرئيس ساسو نقيسو في 30 يناير الجاري ومتابعة أشغال القمة الأفريقية القادمة في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

وتطرق الاجتماع لدور المملكة المغربية الذي عملت عليه منذ سنوات لحل الأزمة الليبية باعتبارها قضية مغاربية والإشادة بمساعيها الحثيثة لرفض التدخل الأجنبي.

وقدم الحويج لرئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أجل ترتيب بيتها الداخلي، كما أطلَعه على نتائج امتحانات موظفي العقود، و شروع معهد الدراسات الدبلوماسية وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق برنامجه الدراسي الذي ينسجم مع مخطط الحكومة لعام 2020 الذي أعلنه مجلس الوزراء عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.