الإعلان عن قائمة منتخب ليبيا للشباب

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي للشباب قائمة مبدئية للاعبين الذين دخلوا في تجمعات في عدة مناطق كان ىخرها في بنغازي الأسبوع الماضي.