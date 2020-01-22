الإعلان عن قائمة منتخب ليبيا للشباب
أخبار ليبيا24- خاص
أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي للشباب قائمة مبدئية للاعبين الذين دخلوا في تجمعات في عدة مناطق كان ىخرها في بنغازي الأسبوع الماضي.
وسيشارك المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عام في البطولة العربيه المقرر إقامتها منتصف فبراير المقبل .
وشملت القائمة 29 رياضي سيتم اختيار 23 لاعب منهم للقائمة النهائية التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة
وضمت القائمة كل من:
الزبير محمد صالح ” الأهلي بنغازي”
أيمن عبد الله “الاهلي طرابلس “
معاذ عبد الحكيم بن الحسن “المدينة “
فرج حسن “الهلال “
شهاب الزياني “الشط “
إبراهيم اخمير “الجزيرة”
علي ساسي “الاتحاد المصراتي “
الطيب العبيدي “النصر”
أنس الشبلي “المدينة “
أسامة الصريط “الأهلي بنغازي”
محمد شعيب “صالح المختار “
فرج خالد السيد “خليج سرت”
عمر جمعة الكيش “أبوسليم”
سامي إسماعيل محمد “الأهلي طرابلس “
نصر محمد نصر “المدينة “
مؤيد جدور “الأهلي طرابلس”
محمد الجحاوي “المروج “
إبراهيم المصراتي “الهلال “
إسلام الغناي. “النصر”
أحمد التايب “الاهلي بنغازي “
نور الدين القليب “السويحلي “
أحمد حسن العابد “رفيق “
مأب شكري “الأهلي طرابلس “
حسين طقطق “الأهلي بنغازي “
محمود الشلوي “الهلال “
علي ميمون “الهلال “
معاذ الدروقي “الخمس “
عبد الباسط دريبيكة ” المدينة”
لؤي أمبية ” الشط”
هذا ويشرف على تدريب منتخب ليبيا الشباب المدرب الوطني عياد القاضي و يساعده كل من سالم ميلاد والمهدي بوشاح.