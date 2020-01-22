إعادة 129 مهاجرًا من ليبيا إلى السودان

إعادة 129 مهاجرًا من ليبيا إلى السودان وجرت عملية إعادة المهاجرين ضمن دعم المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 129 مهاجرًا من الجنسية السودانية عادوا إلى بلادهم من ليبيا، ضمن برنامجها للعودة الطوعية.

وذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في بيانله، اليوم الأربعاء، أنه “تم تسهيل عودة 129 مهاجرًا سودانيًا من ليبيا إلى بلادهم عبر رحلة جوية”.

وجرت عملية إعادة المهاجرين ضمن دعم المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم في القرن الأفريقي.

وسيتلقى العائدون مساعدة لإعادة الإدماج لمساعدتهم على إعادة حياتهم، وفقا للبيان.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 10 آلاف مهاجر تم إعادتهم من ليبيا إلى بلادهم العام الماضي ضمن برنامجها للعودة الطوعية، وهو رقم أقل بكثير من العام 2018، حيث أعيد أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين التابعة لحكومة الوفاق بأعداد كبيرة من المهاجرين، الذين قامت الأجهزة الأمنية بإنقاذهم في عرض البحر أو قبضت عليهم داخل البلاد، وتقدم لهم المنظمة الدولية للهجرة فرصة العودة إلى بلادهم عبر برنامج للعودة الطوعية.

وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن وجود أكثر من 650 ألف مهاجر على الأراضي الليبية، خارج مراكز الإيواء الحكومية التي لا تستضيف سوى 4 آلاف مهاجر داخل مراكز الإيواء.