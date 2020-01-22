آغا: مركزي طرابلس يضع وديعة ذات عائد صفري في المركزي التركي هذه الوديعة بدون فائدة تحصل عليها

أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الأربعاء أن هناك معلومة مؤكدة بأن محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير سيضع وديعة ذات عائد صفري في المركزي التركي.

وأضاف آغا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوديعة بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي ومدتها أربعة سنوات.

وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أن هذه الوديعة بدون فائدة تحصل عليها، ولايحق للمركزي الليبي كسرها إلا بعد انتهاء المدة وفق الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي .