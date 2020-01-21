مخلفات الإرهاب في بنغازي تحصد مزيدًا من الأرواح

أخبار ليبيا24

الدمار والخراب والحزن والأسى هو ما خلفه الإرهاب في أي مكان كان يسيطر عليه في ليبيا، وحتى بعد تطهير المدن التي حاول السيطرة عليها لاتزال جرائمه وأفعاله المنافية لكافة الشرائع تكتشف يومًا بعد يوم.

مقابر جماعية خلفها الإرهابيون لضحاياه الأبرياء من الليبيين الذين أعلنوا رفضهم له وعدد كبير من المفقودين، أطفال أيتام وزوجات أرامل وأمهات ثكالى، بيوت مدمرة وشوارع صارت خراب نتيجة إجرام وأفعال الإرهابيين.

واعتمدت التنظيمات الإرهابية الطرق والأساليب الخبيثة الجبانة للنيل من ضحاياها وإلى الجرائم البشعة لأنها تعي جيدًا أنه لا مجال لها للمواجهة كما أنها ظنت بإمعانها في القتل والتنكيل سترضخ الليبيون على الطاعة والانصياع لهم.

ولكن وحدة وتضمن الشعب الليبي مع القوات المسلحة أثبتت لهم قوة وصلابة هذا الشعب الذي ما انفك يؤكد لهم أنه لا وجود للإرهاب في ليبيا وأنها لم ولن تكون يومًا مقرًا ومستقرًا لهم، إلى أن تحررت كافة المدن والمناطق من شرهم.

ومن بين تلك الطرق الخبيثة التي اعتمدتها الجماعات الإرهابية هي التفخيخ وزراعة الإلغام في بيوت المواطنين والشوارع والأزقة والميادين ما أدت إلى مقتل وإصابة الكثير من المدنيين الأبرياء.

اليومين الماضيين أعلنت مؤسسة “لا لنزع الألغام ومخلفات الحرب” عن وقوع انفجار في منطقة سيدى فرج “شارع العمود ” فى مجموعة من العماله أثناء قيامهم بإنشاء أعمال خرسانية في إحدى الاستراحات في المنطقة.

ونتج عن هذا الانفجار وفاة أحد العمال و إسعاف الإثنين الآخرين إلى المستشفى و هم في حالة صحية حرجة.

وعقب انتقال فريق نزع الألغام في المؤسسة و بإجراء مسح للمكان يرجح أن يكون سبب الانفجار هو مخلفات حربية، حيث تم تجميع عدد من المخلفات في عين المكان و نقلها بعد تأمينها إلى المكان المخصص لحين التخلص منها.

وشددت مؤسسة “لا لنزع الألغام ومخلفات الحرب” على كافة المواطنين توخي الحيطة و الحذر في المناطق التى كانت محل اشتباكات إبان الحرب على الإرهاب.