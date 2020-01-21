مؤسسة النفط: كميات غاز الطهي بمستودع بنغازي تكفي لـ12 يوما المؤسسة تؤكد عدم قادرتها على تحميل شحنة غاز مخصصة لبنغازي بسبب إعلان القوة القاهرة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس الإثنين، أن مستودع بنغازي يحتوي على كميات من غاز الطهي تكفي لمدّة 12 يوما فقط، مؤكدة أنها تقوم باتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان استمرار تزويد المدينة بغاز الطهي.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى أنها غير قادرة على تحميل شحنة من غاز الطهي من المقرّر تخصيصها لمدينة بنغازي، بسبب إعلان حالة القوة القاهرة على عمليات الشحن من موانئ الزويتينة والحريقة والبريقة والسدرة ورأس لانوف بعد أوامر وقف التصدير.

ونوهت المؤسسة، إلى أن ميناء بنغازي لا يزال مفتوحا ويجري تفريغ الناقلة NORDIC PIA”” والتي تحمل شحنة منتج الديزل، مؤكدة وصول الناقلة “أتلانتيك سيريوس” القادمة من مصفاة الزاوية أمس الإثنين.

وقالت المؤسسة، إن توقف إنتاج الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يستخدم لتزويد محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي، سيتسبب في عجز الطاقة سينتج عنه طرح الأحمال الكهربائية، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط، من أنها ستضطر لوقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى للموانئ النفطية، محذرة من أنّ عمليات الإقفال التي طالت الحقول النفطية ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل يوميا، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم، وفق نص البيان.

وكان “ملتقى القبائل والمدن الليبية” قد أعلن مساء الجمعة، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءً بميناء الزويتينة النفطي، مطالبا جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ”فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي”.

وقد قامت قبائل في شرق ووسط ليبيا بإغلاق موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة وإيقاف صادرات النفط، بحجة تحويل إيرادات النفط إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

لتعلن المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، متهمة القيادة العامة للقوات المسلحة بإغلاق هذه الموانئ النفطية.