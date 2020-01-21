ليبيا تصطدم بمصر في تصفيات المونديال
تعتبر المجموعة قوية خاصة في وجود المنتخب المصري صاحب الخبرة والألقاب العربية والقارية
أخبار ليبيا 24 – خاص
أوقعت قرعة مونديال قطر 2020 المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات انغولا و الغابون ومصر .
وتعتبر المجموعة قوية خاصة في وجود المنتخب المصري صاحب الخبرة والألقاب العربية والقارية .
وسحبت قرعة المونديال مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، وشاركت في القرعة 40 منتخب قسمت على 10 مجموعات هذا وضمت كل مجموعة 4 منتخبات، سيقام بينها دوري من (ذهاب وإياب) .
وجاءت المجموعات على النحو التالي :
المجموعة الأولى الجزائر و بوركينا فاسو والنيجر و وجيبوتي .
المجموعة الثانية تونس و زامبيا و مورتانيا وغينيا الاستوائية .
المجموعة الثالثة نيجيريا و الرأس الأخضر و جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا .
المجموعة الرابعة الكاميرون و ساحل العاج وموزمبيق و ملاوي .
المجموعة الخامسة مالي واوغندا وكينيا وروندا .
المجموعة السادسة مصر وليبيا و انجولا والغابون .
المجموعة السابعة غانا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي و اثيوبيا .
المجموعة الثامنة السنغال والكونغو وناميبيا و توجو .
المجموعة التاسعة المغرب وغينيا وغينيا بيساو والسودان .
المجموعة العاشرة جمهورية الكونغو وبنين ومدغشقر وتنزانيا .
وستنطلق الجولة الأولى من التصفيات من الخامس حتى الثالث عشر من أكتوبر 2020 .
و تبدأ الجولة الثانية في التاسع حتى السابع عشر من نوفمبر 2020 بينما تقام الجولتان الثالثة والرابعة: من الثاني والعشرين حتى الثلاثين من مارس 2021 .
أما الجولة الخامسة فستلعب من الثلاثين من أغسطس إلى السابع من سبتمبر 2021.
وتختتم تصفيات المجموعات في الجولة السادسة من الرابع حتى الثاني عشر من أكتوبر 2021 .