غلق الحقول والموانئ النّفطية في ليبيا يؤثّر على أسعار النّفط العالميّة أسعار النفط تصل لأعلى مستويات منذ أكثر من أسبوع

أخبار ليبيا24ـ

أثّر إغلاق حقول وموانئ النفط في ليبيا، على أسعار النفط العالمية، حيث شهد يوم الإثنين ارتفاعا في الأسعار هو الأعلى في أكثر من أسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول مرتفعة 35 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 65.20 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 66 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من يناير.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتسجل في آخر التداولات 58.77 دولار للبرميل بعد أن صعدت إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد، شرعا في الإغلاق بعدما أعلن حراك غضب فزان، تدفق النفط الخام من الحقلين، وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط ، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا، في حين أن ليبيا كانت تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وأعلن “حراك غضب فزان”، يوم الأحد، إغلاق حقل الشرارة النفطي والفيل الواقعين جنوب غربي ليبيا، وذلك احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة النفطية.

واعتبر بشير الشيخ منسق “حراك غضب فزان”، في مقطع فيديو نشره على “فيسبوك”، أن إقفال حقلي الشرارة والفيل “أصبح واجبا وطنيا”، مندّدا بعدم اهتمام الحكومات بالمنطقة الجنوبية، التي تحتضن أكبر الحقول النفطية بالبلاد، وانعدام الخدمات الأساسية وغياب مقوّمات الحياة فيها من( كهرباء وغاز وسيولة مالية ومستشفيات وأدوية) ، إلى جانب تدهور الحالة الأمنية، التي نتج عنها كثرة حوادث الخطف وتفشي الجريمة، مضيفا أنه “لن يتم فتحها لحين تسليمها إلى أيادٍ أمينة”.

وتأتي هذه الخطوة، بعد يومين فقط من قيام حراك شعبي شرق وجنوب ليبيا، بإيقاف صادرات النفط من موانئ “البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البلاد”، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين؛ من أجل قتل الليبيين، وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي في ليبيا.