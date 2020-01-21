عبدالفتاح الشلوي يصف علاقة الليبيين مع الأوربيين بأنها مليئة بـ”الخسة والمؤامرات”

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وصف عضو المؤتمر الوطني العام عن درنة سابقًا، عبد الفتاح الشلوي، اليوم الثلاثاء، العلاقة بين الليبيين والأوروبيين بأنها تاريخ حافل بـ “الخسة والمؤامرات”.

وقال الشلوي، مغردًا على تويتر، “نحن والأوربيين، تاريخ حافل بالخسة والمؤامرات، يضحكون علينا، ونحن نعرف ذلك، يخادعوننا وباسم الهوان نسايرهم”.

وأضاف، “يضحكون معك، وعلى كتفك يربتون، ومن ورائك يطعنون، ومع ذلك لم يحدث يومًا أن سحبنا سفيرا، أو أغلقنا سفارة، حتما لن يستمر ذلك”.