رحلات غير مدرجة تصل مصراتة عن طريق تركيا وأخرى إلى بنغازي قادمة من الإمارات

رحلات غير مدرجة تصل مصراتة عن طريق تركيا وأخرى إلى بنغازي قادمة من الإمارات

أخبار ليبيا24

كشف موقع “إتالين ميليتري ردار” العسكري الإيطالي اليوم الثلاثاء أنه تم يوم الأمس الإثنين متابعة ورصد رحلات مشبوهة بين تركيا ومصراتة.

وأضاف الموقع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن شركة (Aerotranscargo Boeing 747-412F (ER-BBJ) قامت برحلة من إسطنبول إلى مصراتة وأخرى من مصراتة إلى طرابزون.

وأشار الموقع إلى أنه حوالي الساعة ١٤:٣٤ بتوقيت وسط أوروبا ، غادرت الطائرة إسطنبول من مصراتة عندما هبطت بعد رحلة استغرقت ٣ ساعات.

وأوضح الموقع العسكري أنه في الساعة 19:08 بتوقيت وسط أوروبا غادرت الطائرة “الجامبو” مصراتة متوجهة إلى طرابزون في شمال شرق تركيا.

وذكر الموقع أنه لا يعرف ما الذي حملته الطائرات إلى ليبيا ، مرجحًا أن هذه الرحلة تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأكد ذات الموقع أنه بعد هبوط الطائرة 747 في مصراتة من إسطنبول ، هبطت اليوم الأربعاء رحلة مشتبه بها أخرى في ليبيا ، هذه المرة في بنغازي.

ولفت الموقع إلى أن الطيران “Jenis Air” (؟) Ilyushin Il-76TD (UP-I7652) قام يوم أمس برحلة بين مطار الشارقة الدولي (الإمارات العربية المتحدة) وبنغازي حيث هبط حوالي الساعة 18:40 بتوقيت وسط أوروبا.

وأوضح الموقع العسكري أن الطائرة غادرت الطائرة اليوم في الساعة 07:39 بتوقيت وسط أوروبا، وعادت الطائرة إلى المطار الليبي الساعة 18:29 بتوقيت وسط أوروبا.

وأشارت إلى أنه لا يعرف ما الذي حملته الطائرة في ليبيا، لكن يشتبه في أن هذه الرحلات الجوية تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.