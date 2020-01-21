رئيس لجنة الأزمة طبرق: أكثر من 100 عائلة تضررت منازلها بسبب مياه الأمطار

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة الأزمة والطواريء في بلدية طبرق منصور أمداوي إن عدد العائلات في المدينة والتي تضررت منازلها بسبب هطول الأمطار بلغ 108 عائلات.

وأضاف أمداوي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن عدد أفراد هذه الأسر بلغ 563 فرد من بينهم أطفال وعجزة ونساء.

وأكد أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لأحياء، خلف مديرية الأمن – الجبيلة الشرقية – باب الزيتون – باب درنة – الحرية – الناظورة – النصر – الحطية – الزقم – الزهور – القدس – الصفاء – الحدائق – المصفاة – البخارية – الروس.

وأفاد رئيس لجنة الأزمةأن منظمة اليونسف والأمانة العامة للهلال الأحمر قد أرسلت مواد إغاثة من بطاطين وفرش وقطن أطفال وفراشات.

وأشار إلى أن الحركة العامة للكشافة والمرشدات والشؤون الاجتماعية تعاونت معهم في عمليات حصر هذه العائلات كذلك عمليات التوزيع التي استهدفت كل هذه الأحياء والتوزيع مازال مستمرًا.

وأضاف أمداوي أن اللجنة قد أحالت هذه القوائم إلى اللجنة العليا للطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة البيضاء ونحن في انتظار تقديم المساعدات اللازمة لهذه الأسر التي تحتاج لكل شئ خلال فصل الشتاء.