خبراء أمميون يؤكدون عدم وجود أدلة لوجود قوات سودانية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي خبراء أمميون: لم نجد أدلة موثوقا بها لوجود قوات سودانية في ليبيا

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أكدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة يوم الإثنين، أنّها لم تجد “أدلة موثوقا بها” تؤكد صحة معلومات أوردتها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي.

وكانت وسائل إعلام موالية لقوات حكومة الوفاق إلى جانب وسائل إعلام عربية وأجنبية، أفادت في الأشهر الأخيرة أن مئات من عناصر “قوات الدعم السريع”، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الجيش الليبي في معركة تحرير العاصمة طرابلس، لكنّ مجموعة الخبراء الأمميين فندت في تقرير نشر الإثنين هذه الادعاءات.

وسبق أن نفت السوادن، كل ما تردد حول إرسال قوات لمساندة الجيش الليبي، حيث أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، عدم إرسال ألف جندي من قوات “الدعم السريع” لمساندة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال الحسن في أكثر من تصريح، “إن كل هذه الادعاءات تأتي في إطار كيد ممنهج يستهدف المؤسسات الوطنية، لا سيما المؤسسة العسكرية”.