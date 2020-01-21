بعد يومين من برلين وإقرار تركيا بعدم التدخل.. وزير الخارجية التركي يعلن استمرار تدريب قوات الوفاق

بعد يومين من برلين وإقرار تركيا بعدم التدخل.. وزير الخارجية التركي يعلن استمرار تدريب قوات الوفاق ردًا على ما إذا كان نهج أنقرة بشأن ليبيا سيتغير بعد اتفاق الأسبوع الماضي ببرلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رغم المحاولات الدولية المستمرة للوصول إلى حلٍ سلمي للأزمة في ليبيا، إلا أن تركيا لا زالت بحسب كثير من المتبعين والمراقبين، ترىسل مرتزقة إلى ليبيا وتقدم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، حيث قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل تدريب قوات حكومة الوفاق، واصفًا عملية التدريب بأنها شرعية، على حد تعبيره.

أوغلو أضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان نهج أنقرة العسكري بشأن ليبيا سيتغير بعد اتفاق الأسبوع الماضي في برلين: “لدينا اتفاق مع ليبيا على التعليم والتدريب، وهذا بالضبط ما نفعله وهو جهد مشروع”.

وكان المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، قد دعوا في البيان الختامي، في التاسع عشر من يناير الجاري مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.

كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.

وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.