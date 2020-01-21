اندلاع الحرب..”المشري” يشكل لجنة حوار جنيف ويقصي “السويحلي”

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قرر رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين خالد المشري تشكيل لجنته للمشاركة في حوار جنيف الذي سوف تستضيفه جنيف نهاية الشهر الجاري.

ونص القرار الصادر من مكتب المشري على تشكيل لجنة من 13 عضوًا من أعضاء المجلس الاستشاري لحوار جنيف تكون برئاسة نائبه فوزي العقاب وعضوية محمد أبوسنينة ، منصور الحصادي ، إبراهيم صهد ، موسى فرج ، عبدالجليل الشاوش ، عبدالقادر احويلي ، علي عبدالعزيز ، سليمان الأعمى .

كما ستضم اللجنة أيضاً عمر بوليفة ، محمد تكالة ، عبدالفتاح حبلوص ، فتحي أرحومة ، لتكون بذلك مكونة من 13 شخص ليس من بينهم الرئيس الأسبق لمجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي الذي كان يسعى لعضويته.

وكان السويحلي هاجم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب العدالة والبناء، وعلى رأسهم خالد المشري، متوعدا بإعادته إلى حجمه الطبيعي، حسب تعبيره.

وقال السويحلي، في تدوينة له على حسابه الشخصي على تويتر الإثنين الماضي “إنه يمثل آلاف الليبيين الذين انتخبوه في 2012 و2014م”.

وأضاف، “إرادتهم أكبر من أن يصادرها المشري وحزبه الذي فرّ خارج البلاد في اليوم الأول للعدوان على طرابلس ثم عاد ليركب الموجة”.

وقال السويحلي، متوعدا “هذا الحزب بغى واستفحل شره وتغلغل في مفاصل الدولة، وبعزيمة الليبيين سنعيده إلى حجمه الحقيقي”. واختتم، قائلًا: “وعلى الباغي تدور الدوائر”.

وكان الرئس الأسبق للمجلس قد اتهم 39 عضوا من الإخوان في مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، بالوقوف خلف “القرار الباطل والخبيث” بعزله من عضوية المجلس بحجة التغيب خدمة لما أسماها “عصابة حفتر”.

وأعلن السويحلي، تجميد جماعة الإخوان المسلمين وذراعها حزب العدالة والتنمية، لعضويته في المجلس بعد اختياره من قبل دائرته مصراتة لتمثيلها في مفاوضات جينيف ضمن لجنة الـ40 التي ستعمل على تفعيل الحل السياسي وتنفيذ الآليات المتفق عليها في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.