النشاط العلني الأول..براك الشاطيء تستضيف ندوة حول دور الثقافة في مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا24- خاص

كان لوجود الإرهاب في ليبيا عامة ومناطق الجنوب خاصة أثر سلبي على حياة المواطنين، حيث كان لظهور عناصر التنظيم في عدة مناطق وقيامه بأكثر من عملية إرهابية في تلك المنطقة دلالة على أن الجنوب ليس تحت سيطرة الدولة.

وعانت مدن ومناطق الجنوب الليبي من تدهور الوضع الأمني وشهدت الطرق المؤدية إليها عمليات قتل وخطف وحرابة من جهات عدة إرهابية وعصابات مسلحة ومليشيات أجنبية تمكنت من الدخول عبر الصحراء الواسعة.

كل تلك الأحداث وعلى مدى أعوام كان لها أثر سيء على الحياة في مناطق الجنوب وتسببت في نقص المواد الأساسية وغلاء المتوفر منها بأسعار مضاعفة وبشكل مبالغ فيه.

واختفت في تلك الفترة كافة الأعمال والنشاطات الثقافية والرياضية والفنية، حيث أصبح الحصول على لقمة العيش والبحث عن الأمان هو مطلب أهالي الجنوب في تلك الفترة العصيبة.

ومنذ أعوام عكفت “أخبار ليبيا24” في الكشف عن جرائم التنظيمات الإرهابية ودورها في التأثير على حياة الليبيين، ونشر قصص وجرائم هذه التنظيمات الإرهابية وأساليبها في جذب عناصرها ومحاولة غسل أدمغتهم.

واليوم بعد أن تم تأمين الجنوب الليبي وبات تحت سيطرة الدولة الليبية بعد تطهيره من قبل القوات المسلحة العربية الليبية تم تنظيم ندوة في مدينة براط الشاطيء حول دور الثقافة في مكافحة الإرهاب.

كانت الندوة التي انتظمت في قلعة براك الشاطئ التاريخية النشاط العلني الأول من نوعه في الجنوب يناقش مكافحة الإرهاب وسبل القضاء على الفكر المتطرف.

وقد انتظمت الندوة ضمن فعاليات مهرجان براك الشاطئ الأول للتراث الشعبي، وكانت برعاية وتنظيم من وكالة “أخبار ليبيا24” بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للمهرجان، وشارك فيها عدد من الكتّاب والمثقفين والشعراء والمهتمين بالثقافة وشئونها وهمومها.

وقدِّمت في الندوة أربع ورقات علمية حول الشباب والثقافة والإرهاب، كان أولها ورقة الناشط عيسى أسد عضو فريق الدعم النفسي والاجتماعي في سبها، والتي تحدث فيها عما يواجه الشباب من تحديات فيما يخص الثقافة، وكيفية تكريسها في أذهان الشباب.

يقول أسد :”إن هولاء لايجدون مساحات ثقافية كافيه، تساعدهم على تكوين معرفي جيد لهم، يُمكِنهم من وقاية أنفسهم من افكر المتطرف، الذي ينتظم ويوجه ضرباته للشباب بالدرجة الأولى، فهم وقوده ومجال عمله الأساسي.

وهو ماتحدث عنه يإسهاب أكثر الكاتب إبراهيم بشير زايد، الذي ركّز على دور المسرح في تعزيز الثقافة المكافحة للإرهاب، إذ يقول زايد :”إن المسرح يعتبر مربي الشعوب، وهو المساحة الأكثر أهمية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كونه يقدم جوانب مهمة ويضطلع بواجب التوعية حول مخاطر الإرهاب، وهو ما يجب العمل عليه مباشرة وخلال هذه الفترة“.

وتابع زايد :”عدد المسرحيات المقدمة في الجنوب لايزال قليلا جدا، فبعد تأمين الجيش للمدينة أُقِيمت مسرحيتان فقط، الأولى مسرحية تخريف ثنائي والثانية كانت مسرحية المتسولون، وبرغم ذلك فهي تعتبر مبادرة جيدة مقارنة بالفترة التي كانت قبلها والتي لم تشهد أية نشاطات مسرحية”.

كانت مشاركة العمور نصر وكيل وزارة الإعلام سابقا ملفتة، كونه تحدث عن أزمة الثقافة في الجنوب، والتي تتمثل في العزوف عن القراءة والابتعاد عن حضور وتنظيم والتفاعل مع النشاطات الثقافية، وهو أمرٌ ناتج عن فترة سيطرة الإرهاب في الجنوب، إذ ظلت المنطقة لسنوات بلا أية نشاطات ثقافية، والتي كانت تنتظم كانت بشكل بسيط ولايجد تفاعلا حقيقيا.

ولكن بعد تحرير المنطقة من شبح التطرف بدأت الحياة من جديد تدب في أوصال المناشط الثقافية، والتي يجب أن يتعزز دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وهو مايؤكده الناشط كمال الزياني، الذي تحدث عن كون الثقافة سلاح ناجع في مكافحة الإرهاب، موضحا أنه أينما وجد المثقف لن يجد الإرهاب مكانا له.

وأكد الزياني أن الفكر المتطرف لا يجد حاضنة له في المنطقة، وهو عكس الثقافة التي يتعطش لها الجميع ويسعون لاكتسابها والعمل على تعزيزيها، وهذا التعطش ناتج عن فترة سيطرة الإرهاب في المنطقة، عدى أن منع الناس من ممارسة حياتهم وتخويفهم كان بنتائج عكسية، فقد زاد تعلقهم بممارسة الحياة والنهل من الثقافة، وظهر ذلك مع أول فرصة بعد سقوط الإرهاب.

ووجد الناس هنا ضالتهم في المهرجانات الثقافية والمناشط المجتمعية والمسرحيات والملتقيات الغنائية وغيرها.

وكان ذلك ذاته ماتوصل إليه الناس والمتابعين في استطلاع للرأي أجرته “أخبار ليبيا24” في العاشر من ديسمبر الماضي، إذ نشرت استطلاعا كان سؤاله، هل ترى أن للثقافة دور في مكافحة الإرهاب و التطرف؟ فأجاب 88% من المستطلعين بأنهم يرون أن للثقافة دور في مكافحة الإرهاب، وهي ذات النتيجة التي توصل إليها المتابعون في استطلاع آخر أجرته “أخبار ليبيا24” في الثلاثين من ديسمبر الماضي.

ونجاح وكالة “أخبار ليبيا24” في تنظيم أول نشاط علني يناقش الإرهاب ومكافحته بالثقافة، كان يعتبر سابقة مهمة في الجنوب، ومحفزا لكل المؤسسات المحلية لتحذو حذوها، وتبدأ في برامج حوارية علنية تكافح الفكر المتطرف وتدفع المشهد الثقافي للأمام وتساهم في تقوية وبناء قاعدة شعبية صلبة تقطع الطريق على الإرهاب وتحصر من يُنظِرُ لفكره في زاوية ضيقة حتى يقع القضاء عليه.