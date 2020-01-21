السفارة الأمريكية تدعو لاستئناف إنتاج النفط بشكل فوري في ليبيا

أخبار ليبيا24ـ

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء، إن عمليات إنتاج النفط في ليبيا يجب أن تستأنف على الفور، مشيرة إلى إلى أن إيقاف إنتاج النفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي.

وأعلن “حراك غضب فزان”، يوم الأحد، إغلاق حقل الشرارة النفطي والفيل الواقعين جنوب غربي ليبيا، وذلك احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بالمنطقة الجنوبية، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة النفطية.

واعتبر بشير الشيخ منسق “حراك غضب فزان”، في مقطع فيديو نشره على “فيسبوك”، أن إقفال حقلي الشرارة والفيل “أصبح واجبا وطنيا”، مندّدا بعدم اهتمام الحكومات بالمنطقة الجنوبية، التي تحتضن أكبر الحقول النفطية بالبلاد، وانعدام الخدمات الأساسية وغياب مقوّمات الحياة فيها من (كهرباء وغاز وسيولة مالية ومستشفيات وأدوية)، إلى جانب تدهور الحالة الأمنية، التي نتج عنها كثرة حوادث الخطف وتفشي الجريمة، مضيفا أنه “لن يتم فتحها لحين تسليمها إلى أيادٍ أمينة”.

وتأتي هذه الخطوة، بعد يومين فقط من قيام حراك شعبي شرق وجنوب ليبيا، بإيقاف صادرات النفط من موانئ “البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البلاد”، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين؛ من أجل قتل الليبيين، وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي في ليبيا.

وأعلنت المؤسسة لوطنية للنفط في طرابلس حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل.

وقال متحدث باسم المؤسسة، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا، في حين أن ليبيا كانت تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.