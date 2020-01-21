الأممية بشأن العملية السياسية .. مجلس النواب يفوض حومة للتواصل مع البعثة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن المجلس استأنف جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة، موضحًا أنها خُصصت لاستكمال المداولة والنقاش حول مخرجات مؤتمر برلين ورؤية مجلس النواب للمرحلة القادمة.

بليحق تابع في بيان له، أنه بعد المداولة والنقاش قرر السادة أعضاء مجلس النواب تفويض النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة للتواصل مع البعثة الأممية بشأن عدد من الاستيضاحات والاستفسارات لدى مجلس النواب حول العملية السياسية خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه تقرر تخصيص الجلسة القادمة للإطلاع على نتائج جولات رئيس مجلس النواب الخارجية، خلال الفترة الماضية.

وكان المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، قد دعوا في البيان الختامي، بالتاسع عشر من يناير الجاري، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.

كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.

وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.