إسقاطات “بويصير” لتبرير اعتراف “السراج” لـ “BBC” بشأن جلب المرتزقة السوريين

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حاول المحلل السياسي والمستشار السابق للقائد العام للقوات المسلحة محمد بوبصير تبرير تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج حول اعترافه “الضمني” خلال لقاءه مع “BBC” بجلب مقاتلين سوريين للقتال في صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.

وقال بويصير عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”هل نست مذيعة الـ “BBC” أن مليون جندي أمريكي بقيادة الجنرال”أيزنهاور” هم من حموا “لندن” من الاجتياح عام 1942 وحققوا النصر على المعتدي بعدها بثلاث أعوام”.

وتابع المحلل السياسي :”كما أن القوات الفرنسية بقيادة الجنرال”لافايت” هي من ساعدت الأمريكيين على انتصار ثورتهم ، وأن مصر الحديثة أسسها “ألباني” يقود جيشا خليطا من كل حدب وصوب، وأن “ديغول” حرر باريس على رأس جيش من الغرباء”.

وواصل بويصير تقديمه إسقاطات على الوضع الليبي قائلًا :”إن الجيش الثامن بقيادة”مونتغومري”بعناصره البريطانية والهندية والأسترالية هو من أنهى الاحتلال الإيطالي لليبيا، وعندما أراد “عبد الناصر” مواجهة غارات العمق الأسرائيلية عام 1969استعان بالطيران الروسي”.

وختم منشوره موجهًا كلامه للمذيعة :”هل هي لم تكلف نفسها بقراءة التاريخ..لا أستغرب ذلك كثيرا عندما أقرأ لليبيين لم يقرأوا كتابا فى حياتهم، ولكني أستغرب من مذيعة من المفترض أنها تعي ما تتحدث عنه”.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، في لقاء خاص مع “BBC”، صرح قائلا :”نحن لانتردد في التعاون مع أي طرف لمساعدتنا ودعمنا في صد ما وصفه بالاعتداء على طرابلس”.‏

وأكد السراج في إجابة على سؤال بشأن استقدام مقاتلين سوريين إلى طرابلس، لن نتردد في التعاون مع أي طرف لدحر هذا الاعتداء بأي طريقة كانت.

وحاول رئيس حكومة الوفاق تبرير ذلك قائلًا :”لنا الحق في الاستعانة بأي كان، فنحن في حالة دفاع عن النفس ضد محاولة انقلاب على الشرعية، ومن يحاول أن يعيطنا دروس في هذا الأمر عليه أن يخبرنا إن تعرض لمثل هذا الاعتداء ماذا علينا أن نعمل”.

وتابع السراج :”كثير من الفيدوهات المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المرتزقة السوريين هي مقاطع مفبركة ولم يتم في ليبيا من الأساس”.