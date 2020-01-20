يد ليبيا في آخر الترتيب في مجموعتها بالبطولة الأفريقية

يد ليبيا في آخر الترتيب في مجموعتها بالبطولة الأفريقية المنتخب تعادل في الجولة الأولى أمام الغابون وخسر مباراته الثانية أمام أنغولا

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد المنتخب الليبي لكرة اليد نتيجة مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات والتي جمعته بنظيرة النيجيري أمس الأحد في قاعة الحمامات الرياضية بتونس بنتيجة (31- 24)، ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بتونس .

وكان المنتخب قد ك تعادل في الجولة الأولى أمام الغابون بـ(22 -22) وخسر مباراته الثانية أمام أنغولا بـ(20- 19).

وبعد ختام منافسات المجموعات تصدرت أنجولا فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، وحلت الجابون ثانيًا برصيد 3 نقاط، فيما جاء منتخب نيجيريا ثالثًا برصيد نقطتين، والمنتخب الليبي رابعًا بنقطة وحيدة.