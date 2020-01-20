منتقدًا بيان مؤتمر برلين.. ميليت: عبارة عن “لو” كبيرة جدًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، إن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر برلين حول ليبيا، غطى كل ما كان متوقعًا، في إشارة منه إلى أنه لم يقدم جديدًا.

ميليت أضاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الأحد، تضمن الكثير من الدعوة إلى، والحث على، والتشجيع على، وهذه خطوة جيدة إذا كان أولئك الحاضرون سوف يلتزمون بالفعل بتلك الالتزامات”.

ووصف السفير البريطاني السابق في ليبيا مؤتمر برلين أنه عبارة عن (لو) كبيرة جدًا.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، أمس الأحد، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.