مناصرًا لمجالس الشورى..قيادي في مليشيا “سرية الفاروق” الإرهابية بين المتظاهرين في ألمانيا

مناصرًا لمجالس الشورى..قيادي في مليشيا “سرية الفاروق” الإرهابية بين المتظاهرين في ألمانيا

أخبار ليبيا24

كشف مصر مطلع أن أحد القياديين في مليشيا “سرية الفاروق” في مدينة الزاوية التي يترأسها الإرهابي أبوعبيدة الزاوي ظهر ضمن المتظاهرين أمس الأحد أمام مقر الاستشارية الألمانية في مدينة برلين حيث انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وأوضح المصدر أن القيادي الذي ظهر ضمن المتظاهرين هو صلاح البوعيسي الشهير “صلاح معارك”، وهو من من مواليد الثمانينات ومن سكان منطقة “جوددايم” في مدينة الزاوية.

وأكد المصدر أن البوعيسي قيادي ميداني في مليشيا “سرية الفاروق “وكان مسبقا عنصرا بارزا لدى ما يعرف مليشيا “سريه القبض ورد المظالم” بإمرة مصطفى التريكي.

وأشار المصدر إلى أن القيادي مناصر لفكر تنظيم القاعدة وتحديدا مجالس الشورى في بنغازي ودرنة وأجدابيا، ولديه عدد من القضايا الجنائية.

وأفاد المصدر أن البوعيسي التحق بقوات الوفاق في أبريل من العام الماضي بصفوف القوات المنضوية تحت حكومة الوفاق وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس.

وذكر المصدر القيادي أصيب خلال المعارك ضد القوات المسلحة في محور المطار طرابلس في أكتوبر 2019، ونقل إلى إحدى المصحات الطبية في مدينة الزاوية ومنها نقل إلى دولة المانيا لأجل العلاج.

وبين المصدر أن البوعيسي ظهر أمس الأحد أمام مقر الاستشارية الألمانية في مدينة برلين من ضمن عدد من جرحى عناصر قات الوفاق الذين يؤيدون ويناصرون الغزو التركي في طرابلس ويرفضون القوات المسلحة الليبية.

وأبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمانيهم في أن تساهم أجهزة الأمن في دولة ألمانيا في القبض عليه لضلوعه في قضايا إرهاب.