لرفض علاجهم في الخارج..مليشيات في طرابلس تقتحم وزارة الصحة

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع اليوم الإثنين أن عدد من عناصر المليشيات في طرابلس اقتحموا مقر وزارة الصحة في طريق الشوك في المدينة.

وأوضح المصدر أن الاقتحام كان بسبب إيقاف الوزارة إجراءات عدد منهم والخاصة بتسفير بعض الجرحى إلى دولة ألمانيا لأجل تلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق أوقفت إجراءاتهم بحكم أن إصاباتهم لا تتطلب السفر والعلاج خارج ليبيا.

وتعاني العاصمة الليبية طرابلس منذ اعوام عدة من سيطرة المليشيات المسلحة عليها وتحكمها في مقدرات البلاد باستغلالها حالة الفوضى وعدم وجود أجهزة أمنية تقوم بردعها.

وخير دليل تصريحات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، في يناير من العام المنصرم الذي شن من خلاله هجوما على التشكيلات المسلحة في طرابلس.

واتهم باشاغا المليشيات بأنها سبب للفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس، كونها ترفض الامتثال لتعليمات كافة المؤسسات الحكومية من مخابرات ومباحث ووزارة داخلية.

وعاد وزير الداخلية المفوض في سبتمبر من ذات العام ليصرح مجددًا بالقول “إن المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس والتي وصفها بـ “المافيات” لم تترك حكومة الوفاق الفرصة لتقيم الدولة”.

واعترف باشاغا خلال لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” أنهم لم يستطيعوا تقديم صورة الدولة الحقيقة وكانت هذه أحد أسباب تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس لتخليصها من هذه المليشيات.

وأضاف وزير الداخلية أن بعض الدول تخلت على حكومة الوفاق لأنها تعتبر حكومتنا فشلت في كبح جماح هذه المجموعات المسلحة والمجرمون الذين يمتشقون السلاح الذيت يتدخلون في أمور الدولة.