حفتر يبحث ملف محاربة الإرهاب مع السفير الأمريكي

أخبار ليبيا24

قالت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، إن قائد الجيش الليبي، المُشير خليفة حفتر، بحث مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد رونالد، مسألة الحرب على الإرهاب والعصابات المسلحة في ليبيا.

وأضافت، أن اللقاء تناول مجريات الوضع في ليبيا.

ويقود الجيش الوطني منذ سنوات عملية عسكرية واسعة لتطهير ليبيا من الجماعات المتطرفة والإرهابية، إضافة إلى المليشيات المسلحة التي تتلقى دعمًا خارجيًا واضحًا.

واستطاع الجيش الوطني خلال السنوات الماضية من اجتثاث الإرهاب من عدة مندن ومناطق هامة في ليبيا، من أبرزها بنغازي ودرنة.

وفي وقت سابق من، اليوم الإثنين، أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أن بلادها ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والذي عقد يوم الأحد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، “ستظل الولايات المتحدة منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين”.

وذكرت، أن السفير ريتشارد نورلاند التقى في اجتماعين منفصلين مع كل من القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وذلك بعد انتهاء قمة برلين الليلة الماضية واليوم للاطلاع على انطباعاتهما حول مخرجات المؤتمر.