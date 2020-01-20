تعرف على المرتزق السوري الذي ظهر في صور من ميناء طرابلس البحري

تعرف على المرتزق السوري الذي ظهر في صور من ميناء طرابلس البحري

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن القيادي المرتزق السوري الجنسية المدعو حسام الشباكي والمكنى “أبوالاسد” وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في صفوف قوات الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد المصدر أن المرتزق السوري من مواليد الثمانينات ومن سكان مدينة “الرستن” في محافظة حمص السورية ظهر في صور من داخل ميناء طرابلس البحري.

وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية أكدت الأيام القليلة الماضية أن 2000 مقاتل سوري قد وصلوا أو سيصلون ليبيا قريبا قادمين من تركيا، لخوض القتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته الأسبوع الماضي عن مصادر سورية في الدول الثلاث تأكيدها أن 300 عنصر من الفرقة الثانية لـ”الجيش الوطني السوري”، المدعوم من قبل أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حوار كلس العسكري في 24 ديسمبر الماضي، ليليهم 350 آخرين في 29 ديسمبر.

وأشارت “غارديان” إلى أنه تم نقل هؤلاء العناصر جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية في شرقي العاصمة.

وأوضحت الصحيفة أنه في 05 من يناير الجاري دخل 1350 مقاتلا آخرين إلى تركيا قادمين من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوب تركيا.

فيما ذكر المرصد السوري أيضا أن دفعة جديدة من المقاتلين “المرتزقة” يقدر عددهم بـ 100 شخص، وصلت إلى تركيا تمهيدا لنقلهم قريبا إلى ليبيا.

ولفت المصدر إلى أنه كان أعلن في 10 يناير عن وصول جثث لـ”مرتزقة سوريين” ممن تطوعوا للقتال بليبيا في صناديق خشبية، مضيفا أن تركيا وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، علاوة على مغريات أخرى.

وقال المصدر إن تركيا تمنح المقاتلين الذين ترسلهم إلى ليبيا جنسيتها وراتبا شهريا مغريا يصل إلى 2000 دولار.