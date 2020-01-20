تصريح متناقض لأردوغان حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا أردوغان "يناقض نفسه": لم نرسل قوات إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

ناقض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه، بعد أن اليوم الإثنين أن بلاده لم ترسل قوات عسكرية إلى ليبيا وهو الذي قال قبل أيام أن تركيا أرسلت قوات عسكرية إلى طرابلس.

وفي رده على سؤال، أثناء لقاء متلفز مع قناة محطة (إن.تي.في) التلفزيونية، حول إرسال تركيا لقوات عسكرية إلى ليبيا، أجاب أردوغان “نحن لا نرسل أي قوة عسكرية إلى ليبيا، نحن أرسلنا فقط فرق تدريب”.

وأضاف، أن تركيا ستواصل دعم المسار السياسي في ليبيا، ميدانيا وعلى طاولة المباحثات.

واعتبر أردوغان، أن الخطوات التي اتخذتها بلاده بشأن ليبيا حققت توازنا في المسار السياسي وشكلت الأرضية لوقف إطلاق النار. وقال، “سنواصل دعم المسار السياسي في الميدان وعلى طاولة المباحثات”.

وأضاف “في حال الالتزام بالدعوة التي وجهناها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لوقف إطلاق النار، فإن الطريق سيكون ممهّدا أمام الحل السياسي (في ليبيا)”.

وأدعى أردوغان أن “وجود تركيا في ليبيا عزز آمال السلام. وقال: “نحن نشاهد جميع المكائد التي تحاك في ليبيا تحت ستار مكافحة الإرهاب، وسنقف إلى جانب الحكومة الشرعية في مواجهة تلك المكائد، وسيتم تشكيل آلية لمراقبة القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين”.