بعد جلب مقاتلين سوريين إلى طرابلس.. تحذيرات من مخاطر إرهابية ومتطلبات لوقفة شعبية "غارديان" البريطانية: وصول ألفا مقاتل سوري إلى ليبيا قادمين من تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

مما لا شك فيه أن جلب أعدادا كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا سيشكل خطرا على أمن البلاد واستقرارها ليصبح مهددا أكثر من ذي قبل من العناصر الإرهابية والمتطرفة الأجانب، الذين قد يتوافدون إلى البلاد رفقة هؤلاء المرتزقة الذين تجلبهم تركيا لغرض فرض مزيد من الفوضى في البلاد، الأمر الذي يسعى من خلاله المقاتلين الأجانب إلى الكسب المادي.

ألفا مقاتل سوري في ليبيا

وأفادت صحيفة “غارديان” البريطانية، بأن ألفي مقاتل سوري قد وصلوا إلى ليبيا قادمين من تركيا، لخوض القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وجرى نقل هؤلاء العناصر جوا إلى طرابلس، حيث نشروا في الجبهات الأمامية جنوب العاصمة.

بينما ذكرت مصادر في “الجيش الوطني السوري” للصحيفة، أن المقاتلين أبرموا عقودا لمدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة وليس مع الجيش التركي، ويتلقون بموجبها رواتب بقيمة ألفي دولار شهريا للمقاتل الواحد، مقارنة مع 70-90 دولارا شهريا فقط كانوا يتلقونها في بلادهم، كما تلقى هؤلاء المقاتلين وعودا بمنحهم الجنسية التركية.

اتهامات ونفي

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يوثق عملية نقل مرتزقة سوريين إلى طرابلس على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الأفريقية، في واقعة ليست الأولى من نوعها بعد ظهور مقاطع مصورة في السابق لمرتزقة سوريين يتبعون “الجيش السوري الحر” يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق، إضافة إلى تسجيل مقتل عدد من المرتزقة السويين خلال المعارك الدائرة بضواحي العاصمة.

في المقابل، نفت إدارة الخطوط الجوية الإفريقية هذه المزاعم، قائلة إن المقطع الفيديو المتداول لمقاتلين السوريين على إحدى طائراتها “مفبرك خارج مطارات المنطقة الغربية”، موضحة أن الغرض من التسجيل المفبرك هو توريط الشركة في عمليات ليس لها أي علاقة بطبيعة تشغيلها، مؤكدة أنها ستقاضي كافة المتورطين في نسج هذه المؤامرة، التي تهدف إلى النيل من سمعتها ومصداقيتها بشكل يثير الرأي العام ضدها.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، وصول أكثر من ألفي إرهابي جرى نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا تنتمي إلى ميليشيات سورية وعناصر إرهابية أخرى ممولة من تركيا وقطر، مشيرا إلى أن وجود مرتزقة سوريين في ليبيا سيشكل خطرا على المنطقة بالكامل بما فيها أوروبا، على حد قوله.

مخاطر ومتطلبات

ويرى ناشط حقوقي مهتم بالشأن الليبي، أن ظهور تنظيم الدولة “داعش” مجددا في البلاد بات متوقعا بشكل كبير جدا وخاصة في ظل تدفق المرتزقة ودخول عناصر وقيادات جهادية على خط الاقتتال في طرابلس واستغلالهم لحالة الفوضى القائمة، ناهيك عن بقايا عناصر التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الجهادية المختبئة في عمق الجنوب الليبي والجنوب الغربي من ليبيا.

ومن المؤكد أن وجود مرتزقة سوريين في ليبيا سيؤدي إلى المزيد من المعاناة على الشعب الليبي الذي يواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عدة بسبب الإرهاب الذي كان متغولا في بعض المدن قبل أن يتم دحره والقضاء عليه بفضل تضحيات الليبيين ورفضهم لهذه المجموعات المتطرفة.

ويتطلب وجود مقاتلين سوريين داخل الأراضي الليبية لما يشكله ذلك من مخاطر كبرى وتأثيرات سلبية على البلاد، إلى وقفة جادة من جميع الليبيين وتكاثفهم وتوحيد كلمتهم وصفهم ووضع خلافاتهم جانبا لتجنب وقوع مزيد من المشاكل التي ستودي بالبلاد إلى الانهيار والتشظي وإنقاذ الوطن من التهديدات الإرهابية المحتملة.

أمل وترقب

لكن الليبيون لا يخفون في الواقع أمالهم للقضاء علي الإرهاب، فهم في الأساس خاضوا ضد الإرهابيين حربا شرسة كلفتهم كثيرا في كل من درنة وبنغازي وسرت والجنوب، واليوم بعد أن استعادوا أرضهم وطردوا الإرهابيين منها باتوا غير مستعدين إطلاقاً للسماح لأي مرتزق متطرف بالسيطرة على أرضهم وتحكمه مجددا في قرارهم وحياتهم وخياراتهم، لذلك فقد لاقت الأخبار المتداولة عن وصول مرتزق سوري متطرف إلى العاصمة وقفة جادة من كل الليبيين باختلاف توجهاتهم وآرائهم، وأبدوا جميعا استعدادهم لمحاربتهم والقضاء عليهم.