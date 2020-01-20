بعد إقفال الموائي النفطية .. صوان: حفتر تحول إلى “جضران” ثان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، إن مؤتمر برلين الذي عُقد اليوم الأحد، هو تتويج لما تم الاتفاق عليه في موسكو بين تركيا وروسيا.

صوان أضاف أنه لا يعُول على مخرجات برلين لوقف إطلاق النار، موضحًا أن المشروع العسكري انتهى بسبب التوازن الذي أحدثته اتفاقية التعاون مع تركيا.

وتابع “ننتظر من مجلس النواب أن يختار ممثليه للحوار كما فعل مجلس الدولة، زاعمًا أن حفتر تحول إلى “جضران” ثان بعد فشل خياره العسكري، وأن الرسالة وصلت للدول الداعمة له بأن الخيار العسكري ضد الليبيين قد انتهى.

وأوضح صوان، أنه على المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن يوضح ويضع معايير دقيقة لاختيار باقي المشاركين في الحوار “الليبي الليبي”، مُختتمًا أن حكومة الوفاق تدير مرحلة الحل السياسي بأريحية وخلفها ظهير تركي داعم لها.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، اليوم الأحد، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.