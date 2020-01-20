اللقاء المقبل في موسكو.. مصدر دبلوماسي: حفتر والسراج أُصيبا بخيبة أمل ولم يوافقا على بيان برلين

اللقاء المقبل في موسكو.. مصدر دبلوماسي: حفتر والسراج أُصيبا بخيبة أمل ولم يوافقا على بيان برلين حفتر والسراج لم يوافقا على النقاط الواردة في البيان الختامي لمؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر دبلوماسي، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، غادرا مؤتمر برلين بعد أن أُصيبا بخيبة أمل لطريقة تنظيمه، مؤكدًا أنهما لم يوافقا على النقاط الواردة في البيان الختامي الذي صدر بعد انتهائه.

المصدر أوضح، – في تصريحات لوكالة أنباء الجماهيرية – أن حفتررفض لقاء السراج أو إجراء أي حوار معه، مشيرًا إلى أن اللقاء القادم حول ليبيا سيعقد في موسكو، على أمل الانتقال الى مرحلة جديدة في معالجة الأزمة الليبية.

وكان القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد التقي على هامش المؤتمر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية ميركل، فيما اجتمع السراج مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، والرئيس التركي رجب أردوغان، كل على حده

جدير بالذكر، أن المستشارة الالمانية كانت قد أبلغت الصحافيين عن عدم مشاركة السراج وحفتر بالمؤتمر، لكنها أضافت أنهما حضرا إلى برلين، وأنه سوف يتم إبلاغهما بنتائج المؤتمر فور انتهائه.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، اليوم الأحد، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.