اخليل يشن هجومًا على السويحلي ويصفه بـ “الصفيق” وأحد نكبات ثورة فبراير

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لم يتوقف آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل في هجومه على مدن وشخصيات عدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشن اخليل هجومًا على مدن بنغازي وسرت وبني وليد وترهونة، وصبراتة وصرمان، كما هاجم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ومليشيا ثوار طرابلس وأحمد امعيتيق وغيرهم من الشخصيات.

وشن آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق الآن هجومًا على رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي ووصفه بأنه أحد نكبات ثورة 17 فبراير عامة ومدينة مصراته خاصة”.

وتابع اخليل :”اللواء المتقاعد عبد الرحمن السويحلي هو أحد عرابي نكبة الصخيرات الذي عارضها في البداية ثم مالبث أن لقي مصالحه وانقلب على المؤتمر ورئيس المؤتمر وعشق السلطة والمصلحة وانقلب على شرعية حكومة المؤتمر هو وابن أخته أحمد امعيتيق”.

ويضيف :”ساهموا بالتآمر على مدينة مصراته وإخراج قواتها من طرابلس بالتواطئ مع صعاليك طرابلس و بعض من مصراتة وأول من هاجم كتائب الأمن الرئاسي في “ريكسوس” ووصفها بالمليشيات وطالب بإخراجهم ولقد تناسى أن سبب وجوده في طرابلس هي كتائب مصراتة هذا “الصفيق”.

ويقول اخليل أيضًا :”عارض السويحلي عدد من القرارات التي كانت لصالح المواطن عندما كان رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة ومن ضمنها تولي الشكري منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وأيضا هو صاحب أكبر نكته في تاريخ ليبيا عندما زعم أنه قال لمعمر القذافي نظامك “فاشل”.

وأكد آمر سلاح المدفعية بالقول :”حاليا يحاول السويحلي القفز من جديد وعلى حساب بوابة مصراتة من جديد عندما تم اختيار رجل القانون المحامي عمر بوليفة من مصراتة ويمثلها في مؤتمر جنيف لاختيار حكومة جديدة صخيرات رقم 2 يحاول إبعاد الرجل والقفز مجددا”.

ويضيف اخليل :”شاهدنا اللواء المتقاعد في العديد من محاور القتال لأخذ أكبر عدد من الصور لإيصال رسالة لمعارضية فحواها “أنا قاعد هنا ومعي كتائب الصمود”، ليستغلهم دون أن يقدم شيء ملموس عيني أو مادي.

وختم منشوره قائلا :”أخيرا أوجه لك رسالة واحدة يا أخي عبد الرحمن السويحلي أترك الليبين وشأنهم عامة ومصراتة خاصة، استحي على شيبتك وأنت من منصب لمنصب ومربوعتك أصبحت مثل مربوعة عقيلة صالح تستقبل وتودع”.