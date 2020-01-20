مخرجاته كانت في صف حفتر .. معسكر الوفاق بيان برلين نسخة من نتائج المؤتمرات السابقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انقسام الليبيين بين متفائل بإمكانية انفراج الأزمة والاتجاه الفعلي نحو التسوية السياسية خلال مؤتمر برلين، وطي صفحة الماضي وبين متخوّف من فشل الأطراف المجتمعة في إقناع طرفي الصراع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بالرضوخ لإرادة المجتمع الدولي .

جاءت نتائج المؤتمر إشارات عامة تكاد تكون نسخة من نتائج المؤتمرات السابقة في الدعوة لضرورة الالتزام بالحل السياسي، وحظر توريد السلاح، وضرورة تجنب تأجيج النزاع والتدخل في الأزمة الليبية. فيما تم ترحيل الحديث عن وقف إطلاق النار للجنة يتم تشكيلها لاحقاً من عشرة عسكريين، خمسة عن كل طرف. فضلاً عن أن المؤتمر لم يشر إلى ضرورة انسحاب قوات الجيش من تخوم طرابلس إلى مواقعها قبل الهجوم الأخير على طرابلس والمستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأبدى عدد كبير من الساسة المناصرين لحكومة الوفاق استيائهم وغضبهم من البيان الختامي لمؤتمر برلين .

وقال المستشار السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري” أشرف الشح، إن: “مؤتمر برلين أضاف شيئاً جديداً.. أضاف صورة جديدة التقطت لرؤساء الدول المشاركة، وأكثر من ذلك لم يقدم شيئاً، وقد حاولوا الخروج بما سبق أن طالب به غسان سلامة من لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار (5+5)، وقد سمى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الخمس الخاصين به، ولم يسم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لولا ضغوط الدول الداعمة له، وخرج رؤساء الدول المشاركة للإعلان عن هذه اللجنة، التي من مهامها تحديد نقاط تماس وتثبيت الهدنة.

الشح قال “فهل يعتقد أحد أن حفتر قد يتفق على شيء، وأن يسمح بعودة النازحين، أعتقد أن حفتر لن يصبر كثيراً، والإجابة كانت هذه الليلة وأنا أكلمكم من طرابلس، فالقذائف تتساقط على رؤسنا في عدة محاور جنوب العاصمة، وهذا دليل إضافى على أن الأخير يضيع حينما يصل إلى طاولة المفاوضات السياسية” على حد قوله.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا –أمس الأحد: “هذه الجولة التفاوضية في برلين، حاول خلالها حفتر أن يستغله لتحقيق مكسب سياسي بضغط من حلفائه لإرغام تركيا على الانسحاب من اتفاقها مع حكومة الوفاق، وهذا هو الهدف الذي دفع أوروبا لعقد هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن أوروبا لديها فزع من التحرك الروسي التركي، وهناك حتى دول غير داعمة لحفتر استشعرت الخطر من التغير الجيوسياسي وفقدانها نفوذها في ليبيا، وأنا ألوم السراج لعدم رده على التصريح الاستفزازي للرئيس الفرنسي ماكرون، والذي قال فيه: يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع خليفة حفتر لأنه يسيطر على 80% من الأراضي الليبية، وكنت أنتظر رداً سريعاً على ماكرون بأن طرحه غريب، خاصة من دول تتباهي بإرثها الديمقراطي، فلم يكن مقبولاً أن يقول أحد بأن هتلر يسيطر على مساحات واسعة من أوروبا، وأنهم يجب أن يكونوا واقعيين في التعامل معه، ولذلك قالها ماكرون لكي يسحب الشرعية من حكومة الوفاق، كي تتقاسم الشرعية مع حفتر” على حد قوله.

وسبق أن طالب “الشح” باستجلاب قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لمواجهة الجيش الوطني الليبي، بموجب مذكرة فائز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان قبل أسابيع.

ومن جهته، قال رئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” جمعة القماطي، إنه: “إلى هذه اللحظة، لم يوقع خليفة حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار التي وقعها فائز السراج في روسيا، هو حتى لم يوقع إلى الآن أي ورقة، وبالتالي بإمكانه من الآن وفي أي لحظة أن يتنصل من أي اتفاق، وهذا هو الواقع، وقد أحرج الروس، وقيل يوم انسحابه من التوقيع أنه حينما سيأتي إلى برلين سيلتزم بالاتفاق رسمياً أمام قادة العالم، لكن لم نسمع أي شيء” .

القماطي أضاف في حوار مع نفس القناة “بعض الدول أبدت استعدادها لإرسال قوات لمراقبة الهدنة، لكن ذلك يتطلب قرار من مجلس الأمن، وحقيقة الأمر، فائز السراج رفض أن يدخل قاعة زعماء وقادة الدول إذا ما دخل حفتر كذلك، ولذلك رمزي كبيرة، وبالتالي ألمانيا طلبت من حفتر ألا يحضر طالما أن السراج لم يحضر، ولذلك فالسراج أحرج حفتر بذلك، وأبقاه في الهامش خارج القاعة، ولم يراه أحد” على حد زعمه.

وتابع “نتمنى أن يكون هناك أمل، ووقف نهائي لهذه الحرب، وأن يعود النازحين إلى بيوتهم، وأن يتوقف قتل الشباب الليبي من الطرفين، وإذا توافرت الإرادة للدول الكبرى لطلبت هذه الدول من الصغار أن يتوقفوا عن تسليح حفتر” على حد قوله.

وواصل القماطي قائلاً “أن يسير الحل السياسي بالتوازي مع الحل العسكري هذا أمر خطير للغاية، فغسان سلامة يريد أن يأخذنا إلى مفاوضات سياسية يُمثل فيها حفتر في مجلس رئاسي وحكومة جديدة، في حين أن مدى مدافع حفتر يصل إلى قلب طرابلس، وحفتر في حقيقة الأمر يقولها بصراحة، وأنه لن يذهب إلى أي مسار سياسي مالم ينتهي أولاً من المسار العسكري، ولن نتفاوض طالما أن مدى مدافع حفتر يصل لقلب طرابلس، ويجب أن ينتهي المسار العسكري نهائياً”.

وزاد قائلاً: ” محور الدول الداعمة لحفتر يناور لتنفيذ أجندتهم السياسية، وهم يدعمونه بقوة ليأخذ كل شيء، والآن بعدما فشل عسكرياً يرغبون في إشراكه في العملية العسكرية، وحينما كنا ذاهبين لمؤتمر غدامس، لم يكن حفتر في جنوب طرابلس، أو ترهونة، وسرت، والآن يريدون أن يعيدونا لمسار غدامس مع وجود قوات حفتر في هذه الأماكن لتكون في أيديه أوراق ضغط عسكرية قوية، واليومين الماضيين يسخدم ورقة النفط لإملاء شروطه في المفاوضات السياسية يوم 29 يناير في جنيف، ليكون جزءاً من الشرعية السياسية في المشهد الليبي، وهذا هو الفخ الذي يجب أن ننتبه إليه، صمود قوات بركان الغضب تسعة أشهر هزيمة قوية لحفتر، ولا يجب أن نمنحه نصراً سياسياً” على حد قوله.