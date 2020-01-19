يستخدمها الجيش التركي فقط..اخليل يؤكد وصول سلاح تركي ممنوع على مقاتلي الوفاق

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كشف آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل وصول سلاح نوعي وثقيل ومتطور حاليا لمحاور طرابلس من قبل الحكومة التركية.

وأضاف اخليل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن الحكومة التركية “المسلمة” وضعت شروطًا من ضمنها أن هذه الآليات لن تسلم إلى حكومة الوفاق أو مقاتليها إنما سيستخدمها الجيش التركي على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه عند انتهاء المهمة ستعود هذه الآليات العسكرية إلى الأراضي التركية مع تعهدهم بتدريب كوادر لييبية تابعة لحكومة الوفاق لديهم وعلي الارض هنا عملي.

ولفت آمر سلاح المدفعية إلى هبوط طائرات حربية في المكان المعلوم – حسب قوله – مؤكدًا أنه تم تجهيز غرفة عمليات عسكرية مشتركة كبرى لكافة المحاور .

وختم منشوره قائلا :”معلومات أخرى نتحفظ عليها هذا ما يمكن أن نصرح به، وطرابلس بإذن الله لن تسقط”.

وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أكد أن تركيا استغلت وقف إطلاق النار ونصبت منظومة دفاع جوي قرب مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن قوات الوفاق وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

وتابع المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة”رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى قوات حكومة الوفاق في طرابلس في فترة وقف إطلاق النار”.