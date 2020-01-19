في برلين..وزير الخارجية الأمريكية: بحثت مع نظيري التركي عملية السلام في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو اليوم الأحد، ناقشت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في برلين عملية السلام في ليبيا.

وأضاف بومبيو بحسب الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على “فيسبوك” اتفقنا على الحاجة إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق بها.

ومن المقرر أن ينعقد اليوم الأحد مؤتمر برلين حول ليبيا بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر.

ووجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء دعوة إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لحضور مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل.

وأوضحت ميركل في بيان نشرته الحكومة الألمانية أن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ستشارك أيضًا في المؤتمر الدولي.