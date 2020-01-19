مكذبًا أردوغان.. أوغلو: المشاركون في مؤتمر برلين متفقون على مسودة البيان الختامي

مكذبًا أردوغان.. أوغلو: المشاركون في مؤتمر برلين متفقون على مسودة البيان الختامي أوغلو: توقع حل جميع المشكلات في ليبيا عبر مؤتمر برلين، سيكون تفاؤلا مبالغا فيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، اتفقت على مسودة البيان الختامي، متوقعًا أن يخرج المؤتمر المقرر انعقاده اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية، بنتائج إيجابية.

أوغلو أضاف ، عقب لقائه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الألمانية برلين:” أجرينا ليلة السبت، آخر المباحثات حول البيان المشترك للمؤتمر، وهناك مسودة تتفق عليها الأطراف، وستوضع أمام القادة”، متابعا أن جهود الرئيسين التركي رجب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، هيأت أرضية تنظيم المؤتمر.

وأردف “توقع حل جميع المشكلات في ليبيا عبر مؤتمر برلين، سيكون تفاؤلا مبالغا فيه”، مضيفا أنه يتعين علينا مواصلة هذه الجهود حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا بعد مؤتمر برلين .

وتأتي تصريحات أوغلو مكذبة لتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال كلمة له أمس السبت، بأن بلاده ستبقى في ليبيا حتى الإقرار بحقوقها في المتوسط، وتوفير الآمان للحكومة الشرعية للشعب الليبي الذي تربطنا به علاقات أخوية تمتد لـ500 عام، وفقا لتعبيره.