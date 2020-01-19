مظاهرة ضد التدخل التركي في ليبيا أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين الدولي المئات يحتجون في برلين ضد التدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا24

شهد محيط مقر انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا اليوم الأحد تظاهر أبناء الجالية الليبية رفقة المئات من أبناء الجاليات السورية والكردية والمصرية في ألمانيا ليبيا منددين بالتدخل التركي في ليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والألمانية منددة بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول ليبيا، واصفة إياه بالجبان والداعم للمليشيات الإرهابية في ليبيا.

وهتف المتظاهرين في تسجيل مصور شاهدته أخبار ليبيا 24 بعبارة ضد أردوغان تصفه بـ “الجبان”، حيث رددوا قائلين:”أدروغان يا جبان.. الشعب الليبي في الميدان”.

وفي غضون ذلك رفع المتظاهرين لافتات مؤيدة للجيش الوطني الليبي، في حربه ضد الإرهاب والمليشيات المدعومة من قبل تركيا في غرب ليبيا.

وانطلقت، اليوم الأحد، في برلين القمة الدولية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالوضع في ليبيا، والتي من المقرر أن تنتهي في وقت متأخر من مساء اليوم.

وتهدف القمة إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني وقوات الوفاق التي تتلقى دعمًا كبيرًا من قبل تركيا والتمهيد لإطلاق عملية سلام.