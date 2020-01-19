مؤسسة النفط تعلن تقليص الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل بعد إغلاق خط أنابيب المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من خسائر مالية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار يوميا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، عن تقليص الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل النفطيين بعد إغلاق خط أنابيب لنقل النفط إلى هذين الحقلين بحوض مرزق، بحسب ما نشرت وكالة رويترز اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة، إن “أفرادا من حرس المنشآت النفطية الذي يعمل تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أغلقوا خط أنابيب الواصل بين الحمادة والزاوية، مما اضطرت إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل”.

وكان “ملتقى القبائل والمدن الليبية” قد أعلن إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءً بميناء الزويتينة النفطي، مطالبا جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ”فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي”.

وقد قامت قبائل في شرق ووسط ليبيا بإغلاق موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة وإيقاف صادرات النفط، بحجة تحويل إيرادات النفط إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

لتعلن المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، متهمة القيادة العامة للقوات المسلحة بإغلاق هذه الموانئ النفطية.

وحذرت المؤسسة، من أن إغلاق الموانئ النفطية سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.