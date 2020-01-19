“لجنة حقوق الإنسان بليبيا” تطالب بإطلاق سراح الإعلامي بوراس المختطف بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن اختطاف الإعلامي محمد بوراس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية وسط العاصمة طرابلس ليلة الجمعة، معربة عن قلقها البالغ إزاء ذلك.

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية ومديرية أمن طرابلس، بسرعة التحرك لكشف مصير الإعلامي المختطف، وكشف الأسباب والدوافع وراء احتجازه، وضمان إطلاق سراحه وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أمس السبت، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة محمد بوراس وحياته، على حد قولها.

كما طالبت اللجنة، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن بضبط الأمن ومكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى وقف الاعتقالات العشوائية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية التي تمارس من قبل تشكيلات مسلحة تابعة للوزارة.

وأكدت اللجنة، على أن هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمدونين، تعدّ خرقاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحق في الحرية وأمن الأشخاص وحرية الرأي والتعبير، وانتهاكا صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية.