كاتب ليبي يوجّه رسالة إلى المستشارة الألمانية قبل انعقاد مؤتمر برلين

أخبار ليبيا24

وجّه كاتب ليبي، رسالة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل أيام من انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والذي سيعقد اليوم الأحد،داعيًا إياها إلى ضرورة فهم الوضع الحالي في ليبيا وتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة به.

وقال الكاتب، محمود محمد المفتي: “فخامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.. تحية طيبة وبعد،، شعرت كمواطن ليبي بإرسال هذه الرسالة المهمة من باب محاولة مساعدتي لكِ لفهم الوضع الحالي في ليبيا أو ربما تصحيح بعض المفاهيم لديكم حيث رأيت تجاوز خطير في معالجة الوضع الليبي وهذا بما يخص مؤتمر برلين”.

وأضاف، “شخصيا أعتز بك وأتابعك كامرأة حديدية وحّدت ألمانيا بعد سقوط المعسكر الشرقي الذي ترعرعتي أنت فيه، حيث أثمّن كل الصعوبات والمخاطر الاجتماعية التي كانت تحدي لكِ وتم اجتيازها بفضل الحنكة السياسية والحكمة التي تمتلكينها”.

وتابع المفتي، “أنت تدركين جيدا أن بعد الحرب العالمية الثانية أن عصر الغوغائية انتهى وبأتت الشعوب تدريجيا تناضل من أجل نبذ العنف وتتحول نحو المسار الديمقراطي وتوطين العلم وتفاعل الحضارات حتى وصلنا إلى مرحلة العولمة في أواخر ثمانيات القرن الماضي، وهذا كان بطبيعة الحال له دعم كبير في عالمنا العربي والعالم الثالث لتنتقل شعوبنا من حافة الفقر والتخلف إلى حالة الازدهار والتقدم والاستقرار، ولكنه فشل إلى اللحظة”.

وأضاف، “أتذكر جيدا مشروع مارشال في أوروبا من أنقذها ورحلها من حالة البؤس إلى حالة الأمل تدرجيا، نعم كانت أوروبا محطمة بسبب ايدولوجيات تعاني من النزعة الفردية من أمثال ستالين و موسيليني وهتلر، وها نحن اليوم وبكل قذارة في الألفية الثانية نجد رئيس حزب في تركيا أسمه أردوغان يتربع على العرش بالحديد والنار في تركيا ويجاهر بالفكر الأحادي الذي يمثّل جماعة الإخوان الإسلامية الإرهابية في ليبيا والأخطر أنه يمثّل نزعة عنصريه وطموح استعمارية لا فرق بينها وبين مشروع هتلر في حرق اليهود وموسيليني من أرتكب مجازر بالشعب الليبي والاتحاد السوفيتي من دمر أوروبا الشرقية”.

وقال المفتي، “استغرب من فخامتكم عدم التحدث بصراحة عن عدم شرعية حكومة السراج من الناحية القانونية وعدم تطرقكم لعدم شرعية معاهدة أردوغانية – سراجية وليست “تركية – ليبية” داخلها كابوس أخلاقي لا يقبله المنطق أو أبجديات الإنسانية على أن ليبيا ( إرث عثماني )؟ فهل سيقبلون بحزب نازي غدا يطالب بقتل من هو ليس من اللون الأبيض أو فاشيستي ليحتل ليبيا أو عثماني إلى مشارف أوروبا”.

وتابع، “سيناريو الحرب في ليبيا أنها أهلية هو بمثابة خبث وتروجيها من قبل تصريحات المجتمع الدولي هي لعبة مضحكة وماكرة أيضا، ما أرغب في إيصاله لك فخامة المستشارة أن الشعب الليبي غدر به حتى اللحظة قرابة نصف قرن واليوم يغدر به مرة أخرى بتساوي معظم الشعب الليبي والذي يمثله الجيش الوطني الليبي بثلة مرتزقة تفتح باب النهب الممنهج لدول واليوم تتفتح شهية التطرف الأردوغاني والتطرف الأوروبي السياسي بحجة الصراع في ليبيا وعليهم الجلوس والتفاوض؟”.

وقال، “الشعب الليبي صراعه اليوم يتمثل بين أغلبية الشعب الليبي ومع عقول ظلامية تمثّل أفرادا لا يتجاوز عددهم المئات “أسألوا بريطانيا؟” من أنهكوا البلاد ودمروا مدنها وهتكوا نسيجها وليس أمام الشعب الليبي عدا جيشه لحماية سيادته والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والدفاع عن ليبيا من نالت استقلالها عام 1951″.

وقال المفتي، “أردوغان ليس طرفا بما يخص القضية الليبية واستقبالكم له هو بمثابة دعمكم للإرهاب ومساعدته في إرسال مرتزقة متطرفين إلى ليبيا، وأنا أدرك جيدا فخامتك لست كذلك وما أتوقعه منك الخروج علنا لتحدثي العالم بالحقيقة ولا غيرها، حيث نتطلع كشعب ليبي رابع أغنى دولة نفطية في العالم أن نزور ألمانيا وأوروبا بكرامتنا، فنحن شعب طيب وكفانا ظلما”.