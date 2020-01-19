قبيل مؤتمر برلين.. أردوغان: الطريق المؤدي إلى السلام بليبيا يمر عبر تركيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

كشف الرئيس التركي، رجب أردوغان، عن سياسة تركيا تجاه الملف الليبي، حيث نشر مقالاً على موقع (بوليتكو) الأميركي الإخباري، اليوم السبت، عنونه بـ”طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا”.

أردوغان أكّد، أنَّ الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا، لافتًا إلى أنَّ أنقرة مفتاح إنهاء العنف هناك وبداية السلام، كما برر تدخله العسكري هناك، كما اعتبر أنَّ أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا أسقطت حكومة ليبيا الشرعية، حسب وصفه .

وقال في مقاله، إنَّ ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيًا، مضيفًا سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر .

وأشار الرئيس التركي إلى أنه ينبغي ألا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا، منوهًا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية .

وتابع، أنه ورغم جهود الوساطة الأممية واتفاق الصخيرات، فإنَّ العالم لم يفعل ما فيه الكافية من أجل الحفاظ على ما وصفها بـ”القوى المؤيدة للديمقراطية والحوار في ليبيا”، في إشارة منه إلى حكومة طرابلس التي يرأسها السراج.