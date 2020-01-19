في جلستين منفصلتين.. حفتر يلتقي ميركل وماكرون قبل انعقاد مؤتمر برلين

في جلستين منفصلتين.. حفتر يلتقي ميركل وماكرون قبل انعقاد مؤتمر برلين حفتر يؤكد قبيل قمة برلين على الثوابت والمبادئ الوطنية

أخبار ليبيا24

التقى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في جلستين منصلتين، اليوم الأحد، قبيل انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا مع كل من المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقرّ المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال مكتب إعلام قيادة الجيش الوطني، إن حفتر أكد خلال الجلستين على الثوابت والمبادئ الوطنية.

وبدأت في برلين القمة الدولية التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالوضع في ليبيا ومن المقرر أن تنتهي في وقت متأخر مساء.

وتهدف القمة إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق عملية سلام، وفق صور نقلت مباشرة من المؤتمر.

وأفادت مسودة بيان ستخضع للنقاش في القمة بدعوة جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية وتخفيف التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار.