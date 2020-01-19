في إطار التشاور والتنسيق..السراج يلتقي أردوغان في برلين

أخبار ليبيا24

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الاحد في برلين مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في إطار التشاور والتنسيق تجاه المواضيع المطروحة أمام مؤتمر برلين.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تطرق إلى وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج شدد على أن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوة المعتدية.

وينعقد اليوم الأحد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي يسعى لإيجاد حلول للأزمة الليبية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر..