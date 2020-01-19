على خطى داوود وزعبية 5 ليبيين في الدوري الجزائري

على خطى داوود وزعبية 5 ليبيين في الدوري الجزائري

أخبار ليبيا24- خاص

يسعى اللاعب الليبي لوضع قدما له في الدوري الجزائري لكرة القدم خاصة وأن أسماء سابقة نجحت في رسم الإبداع والتألق في ملاعب الجزائر.

ومن هذا المنطلق بات عدد المحترفين الليبين في الدوري الجزائري 5 لاعبين وهي ظاهرة تحدث لأول مرة.

وراهن عدد من مسؤولي الأندية الجزائرية على اللاعب الليبي في الآونة الأخيرة خاصة بعد تألق النجم الليبي مؤيد اللافي رفقه اتحاد العاصمة.

نادي شباب قسطنطينة تعاقد مع الثنائي الليبي عبد الله العرفي قادما من الأهلي بنغازي و زكريا الهريش من اتحاد طنجة المغربي ويأمل مسؤولي النادي في تألق اللاعبان والسير على خطى اللافي وقيادة الفريق لمنصات البطولات والكؤوس .

من جهتها تعاقدت إدارة شبيبة القبائل مع محمدالطبال لدعم هجوم الفريق فيما تبقى من منافسات البطولة الجزائرية.

واتجهت إدارة نادي حسين داي للتعاقد مع الليبي مؤيد القريتلي قادما من الاتحاد وذلك لحل مشكلة الفريق في مركز صانع الألعاب.

ولا يعتبر اللاعب اللليبي غريبا عن الكرة الجزائرية حيث سبق وأن تألق عدد من اللاعبين الليبين في ملاعب الجزائر ويأتي على رأس المتألقين المرحوم عمر داوود الذي نجح في رسم صورة مميزة للمحترف الليبي عقب تألقه مع شبيبة القبائل كما كان للمهاجم محمد زعبية صولات وجولات مع أنديةشبيبة القبائل ومولدية وهران حيث نال هداف الدوري موسم 2015 -2016 رفقة شبيبة القبائل.