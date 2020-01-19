طائرة أساريا تبدأ التحضيرات للبطولة العربية

أخبار ليبيا24- خاص

بدأ فريق أساريا الجامعي من الزاوية تحضيراته للمشاركة في منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الثامنة والثلاثين والتي تحتضنها القاهرة في الفترة من 18 وحتى 28 من فبراير المقبل.

ووضعت القرعة الفريق في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب الأهلي المصري و السيب العماني و خيبل اليمني، و الهلال السعودي.

وسيشرف على تدريبات الفريق الثنائي يوسف عنان وعصام الرابطي.

وكان الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قد خاطب عدد من الأندية للمشاركة في البطولة وجاءت الموافقة من ناديي الهلال وأساريا.