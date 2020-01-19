سلامة يعرب عن أمله في إعادة فتح الموانئ النفطية بليبيا سلامة: أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا إلى طرابلس مقدرا عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين مقاتل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن أمله في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد سريعا بعد إغلاقها يوم الجمعة الماضية، مؤكدا أن التوزيع العادل لعائدات النفط يجب أن يكون جزءا من أي تسوية سلمية في ليبيا.

وأشار سلامة في تصريحاته لرويترز في برلين أمس السبت، إلى أن قمة برلين ستناقش على الأرجح إغلاق النفط لتجنب استمرار إغلاقه لأسابيع أو أشهر مثلما حدث في مرات سابقة شهدت الاستيلاء على منشآت نفطية، وفق قوله.

وقال سلامة، إنه يأمل في أن يكون لدى خليفة حفتر الاستعداد لتمديد الهدنة التي صمدت إلى حد كبير لمدة أسبوع على الرغم من إخفاق الجانبين في توقيع اتفاق خلال محادثات في موسكو توسطت فيها روسيا وتركيا.

وحول وجود مقاتلين سوريين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، أوضح سلامة قائلا: “أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا مقدرا عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين مقاتل”، وفق ما نشرت رويترز.

وذكرت رويتر، أن الكثير من المؤتمرات والمفاوضات لإعادة الاستقرار إلى ليبيا عقدت في السابق لكنها لم تكلل بالنجاح.

وبهذا الشأن، أكد المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بدء إجراءات لإقامة حوار جديد بين البرلمانين المتنافسين في طرابلس وفي شرق ليبيا، ولكنه أشار إلى أن هذا النهج أخفق منذ 2017، قائلا: “ما اختلف الآن أن هناك حربا… في 2017 لم يكن هناك ضغوط.. أما الآن فلديك آلاف قتلوا”.

وتحتضن العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الأحد قمة دولية حول الأزمة الليبية بمشاركة رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، إضافة إلى دول كبرى وأطرافا دولية فاعلة في الشأن الليبي.