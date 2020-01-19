بومبيو: حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلاً خاليًا من العنف بومبيو: على جميع الأطراف معالجة القضايا التي تفرق بينهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يشارك في مؤتمر برلين، بشأن تسوية الصراع في ليبيا، اليوم الأحد، أنه حان الوقت ليحدد الليبيون لأنفسهم مستقبلاً خاليًا من العنف الذي يغذيه فاعلون خارجيون، حسب قوله.

بومبيو ذكر ، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم، مُستدركًا “مستقبل خال من العنف الذي تغذيه أطراف خارجية”.

وتابع نحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة من خلال الأمم المتحدة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرق بينهم .

وتستضيف ألمانيا مؤتمرا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، اليوم الأحد، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.