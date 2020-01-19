الخليج العربي للنفط: أوقفنا تصدير النفط استجابة للحراك الشعبي شركة الخليج العربي للنفط توقف تصدير النفط من ميناء الحريقة

أخبار ليبيا24

قالت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد، إن إيقاف الإنتاج والضخ والتصدير بميناء الحريقة في طبرق؛ كان استجابةً للحراك الشعبي بالمدينة، المطالب بإيقاف تصدير النفط، والذي كان ضمن الحراك الواسع بالمنطقة الشرقية الذي خرج في مظاهرات حاشدة بمختلف المدن والموانئ النفطية احتجاجاً على التدخل والعربدة العثمانية، وإيقاف تمويل الميليشيات المرسلة بمعداتهم وأسلحتهم إلى ليبيا بتغطية مالية من النفط الليبي والذي يستخدم لقتل أبنائهم بفعل النفط الموجود تحت أقدامهم.

وأكد لجنة الإدارة بالشركة، أن الإيقاف جاء بناء على رغبة جماهيرية عارمة وصارمة في حدث تاريخي ثابت مرتبط بالوجود والكينونة والمصير.

وتنتج شركة الخليج العربي للنفط، نحو 304 آلاف برميل يوميا من النفط الخام.

ودعا حراك شعبي، يوم الخميس، إلى إغلاق الموانئ النفطية احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق في طرابلس إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين مرتزقة.

وحذّر مصطفى صنع الله، رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، من أن وقف إنتاج النفط وتصديره سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبؤ بها.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط الخام سيسجل خسائر تقدر بـ 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بحوالي 55 مليون دولار.